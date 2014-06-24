У Донецьку за добу озброєні люди викрали 7 автомобілів – міліція

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, було зареєстровано кілька фактів незаконного заволодіння автотранспортом, і всі випадки мали місце у Ворошиловському районі.

Так, до районного відділу міліції звернувся 34-річний житель Донецька, який повідомив про те, що зі стоянки біля будівлі «Донецькобленерго» троє озброєних невідомих викрали автомобіль «Деу Ланос».

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За кілька годин до міліції надійшло ще два повідомлення про викрадання автомобілів з території підприємства, що займається виробництвом і реалізацією продуктів харчування. Невідомі, одягнені у камуфляжну форму і озброєні автоматами, оволоділи 6 автомобілями, зокрема двома «Фольксвагенами» і чотирма «Шкодами».

За всіма фактами слідчим відділом Ворошиловського райвідділу міліції відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане із загрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.