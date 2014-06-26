У Криму не вистачає молочних продуктів - ЗМІ

Про це пише видання "Незалежні новини" з посиланням на італійську La Stampa.

З кримських магазинів зникли вершки, молоко і сири, а таку продукцію першої необхідності, як дитяче харчування і масло, кримчани змушені шукати і купувати про запас, пише La Stampa. Ті продукти, які ще залишаються відносно доступними, - зелень, м'ясо, хліб - постійно зростають в ціні, тим самим анулюючи очікуваний ефект від наданого Росією збільшення заробітних плат і пенсій вдвічі.

Газета La Stampa звертає увагу на те, що надзвичайність ситуації визнала і нова кримська влада: губернатор Криму Сергій Аксьонов вирішив віддати розпорядження для відкриття «прискорених коридорів» для української продукції, яка була заборонена в Криму кілька тижнів тому через порушення норм гігієни. Дев'яносто відсотків молочних продуктів, що реалізувалися на півострові, вироблялися на території материкової України, зауважується в статті.

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Товари російського виробництва, яким належало замінити, поставляються на поромах, у зв'язку з чим їх вартість збільшується, як мінімум, на п'ятдесят відсотків, йдеться в публікації. Дешевше купувати молочну продукцію, виготовлену в Україні в супермаркеті, ніж російську оптом, коментує ситуацію комерсант з Криму на інтернет-порталі BlackSeaNews.