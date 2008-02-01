Українські перевізники готують позов до Польщі

Українські перевізники через вимушений простій на кордоні з Польщею зазнали щонайменше 60 млн. грн. збитків.

Про це повідомив „Німецькій хвилі” голова Асоціації вільних профспілок автотранспортників України Андрій КОРЧИНСЬКИЙ.

Водночас Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України готує звернення до уряду Польщі з вимогою компенсацій.

В Асоціації повідомили, що зараз ведуться консультації з юристами про механізм позову до Польщі. Разом з тим в Асоціації вважають, що цю процедуру має розпочати безпосередньо уряд України. Асоціація зі свого боку надасть всю необхідну інформацію і пакет документів від перевізників, що зазнали збитків.

Претензії до Польщі також має і Львівська залізниця. Лише за три дні страйку польських митників залізниця зазнала збитків на 3 млн. грн. Зараз на прикордонних станціях простоюють до тисячі вагонів.

Як повідомлялося, впродовж кількох тижнів митники Польщі, вимагаючи підвищення зарплати, саботували роботу: масово йшли у відпустки і на лікарняний, оскільки, за законодавством, право на страйк вони не мають.