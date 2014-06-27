З початку проведення АТО з Донбасу евакуювали понад 1000 дітей - Мінсоцполітики

За період проведення антитерористичної операції з Донецької та Луганської областей станом на 26 червня ц.р. евакуювали 1007 дітей.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

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За даними прес-служби, із закладів системи Мінсоцполітики евакуйовано 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували у притулках та центрах соціально-психологічної реабілітації. Із Донецької області евакуйовано 26 дітей, з Луганської області - 32 такі дитини. Зазначені діти вивезені безпосередньо із зони проведення бойових дій до закладів соціального захисту дітей Київської, Харківської, Запорізької областей та м. Антрацит Луганської області, яке безпечне для їх перебування.

Крім того, триває евакуація зі сходу України також сімей з дітьми, яка відбувається завдяки тісній співпраці з громадськими та благодійними організаціями.

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Станом на 26 червня цього року зі східних регіонів виїхало 395 дітей з числа прийомних сімей та дитячих будників сімейного типу: з Луганської області виїхало 23 прийомні сім’ї та 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 134 дитини; з Донецької області - 44 прийомні сім’ї та 19 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 261 дитина.