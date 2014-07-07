Під час роздачі сосисок в Слов'янську місцеві здали військовим двох терористів (фото)
15:05, 07 липня 2014Суспільство
1 0
Під час роздачі гуманітарної допомоги українськими військовими, були виявлені та затримані двоє терористів.
Військові привезли в Слов'янськ гуманітарну допомогу / facebook.com/anton.petrukov
Про це повідомляють очевидці.
Українські військові привезли гуманітарну допомогу в Слов'янськ і роздавали людям з вантажівки сосиски.
Читайте такожУ Слов'янську і Краматорську почали виплачувати пенсії
Коли в натовпі з'явилися двоє чоловіків, місцеві почали кричати, що це терористи, і вимагали їх зловити.
Терористів затримали / facebook.com/anton.petrukov
Українські військові швидко затримали двох підозрюваних. При обшуку виявилося, що обидва є громадянами Російської Федерації.
Терористи виявилися громадянами Росії / facebook.com/anton.petrukov
За словами самих затриманих, вони воювали на боці сепаратистів, а прийшли за сосисками тому, що їх кинули і їм їсти нічого.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter