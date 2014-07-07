Під час роздачі сосисок в Слов'янську місцеві здали військовим двох терористів (фото)

15:05, 07 липня 2014
Суспільство
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Під час роздачі гуманітарної допомоги українськими військовими, були виявлені та затримані двоє терористів.

Военные привезли в Славянск гуманитарную помощь / facebook.com/anton.petrukov

Про це повідомляють очевидці.

Українські військові привезли гуманітарну допомогу в Слов'янськ і роздавали людям з вантажівки сосиски.

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Коли в натовпі з'явилися двоє чоловіків, місцеві почали кричати, що це терористи, і вимагали їх зловити.

Террористов задержали / facebook.com/anton.petrukov

Українські військові швидко затримали двох підозрюваних. При обшуку виявилося, що обидва є громадянами Російської Федерації.

Террористы оказались гражданами России / facebook.com/anton.petrukov

За словами самих затриманих, вони воювали на боці сепаратистів, а прийшли за сосисками тому, що їх кинули і їм їсти нічого.

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