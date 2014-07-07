Мовлення українських телеканалів у Краматорську відновлено - провайдер

Про це повідомив УНІАН директор Краматорського філіалу компанії «Воля» Сергій Євченко.

За його словами, на сьогодні доступ до телепрограм обмежений тільки у пошкоджених під час боїв будинках, на яких розміщене активне устаткування провайдера.

Євченко також зазначив, що без відновлення пошкодженої телевежі на горі Карачун неможливо забезпечити повноцінне ефірне мовлення у регіоні.

«До зони покриття сигналу вежі на горі Карачун входять сам Краматорськ, а також Слов'янський, Краснолиманський, Олександрівський і Артемівський райони. Забезпечення повноцінного ефірного мовлення у цій зоні можливе тільки з відновленням вежі», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня в результаті обстрілу терористами українських позицій на горі Карачун впала телевежа. 222-метрова телевежа Концерну РРТ була однією з найбільших у Донецькій області і забезпечувала мовлення на Краматорськ, Слов'янськ, а також ряд менших населених пунктів на півночі Донецької області. Мовлення з вежі було відключене ще з травня, оскільки відтоді постійно йшли бої за гору Карачун між терористами і українськими військами.

5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ.