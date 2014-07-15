У семи мікрорайонах Слов’янська відновлено електропостачання, у двох – водопостачання

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні в Слов’янську представлено в.о. голови Слов’янської районної держаної адміністрації полковника міліції Андрія Крищенко. Перед ним поставлене першочергове завдання забезпечити життєдіяльність міста та району – це передусім відновлення постачання електроенергії та водопостачання», - зазначив він.

«На даний момент з 13 мікрорайонів Слов’янська електроенергією забезпечено сім, водою – два райони», - заявив Лисенко.

«Проблемними залишаються пасажирські та транспортні перевезення через значне пошкодження автопарку», - зауважив він.

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«У місті майже в усіх районах відновлено покриття мобільного зв’язку», - повідомив речник РНБО.

«Мешканці Слов’янська повертаються до своїх домівок. У Слов’янську сьогодні з 13:15 відновлено мовлення Першого національного каналу України, воно ведеться з телевежі на горі Карачун», - зазначив він.