Україна втратила 5 позицій в індексі людського розвитку - ООН

Про це пише ZN.UA, посилаючись на Доповідь про людський розвиток за 2014 рік, підготовленого Програмою розвитку ООН.

ІЛР - це загальна міра для оцінки довготривалого прогресу по трьох основних вимірів людського розвитку: прожити довге й здорове життя, доступ до знань і гідний рівень життя.

Значення ІЛР України за 2013 рік одно 0,734. За період з 1990 по 2013 значення ІЛР України зросло з 0,705 до 0,734, або на 4,1%.

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Разом з тим, ІЛР України за 2013 рік (0,734) нижче середнього значення для країн з високим рівнем людського розвитку (0,735) і середнього для країн Європи і Центральної Азії (0,738). Наприклад, одними з країн, які в рейтингу ІЛР зайняли "сусідні" позиції з Україною і можуть бути порівнянні за чисельністю населення, є Казахстан і Росія. Вони посіли відповідно 70 і 57.

Як йдеться в доповіді ООН, за період з 1980 по 2013 рр. очікувана тривалість життя при народженні в Україні зменшилася на 0,8 року. При цьому валовий національний дохід на душу населення в Україні (ним вимірюється рівень життя) за період з 1990 по 2013 р. зменшився приблизно на 24,2%.