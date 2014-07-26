МВС порушило справу за фактом умисного вбивства мера Кременчука
14:13, 26 липня 2014Політика
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МВС відкрило кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" за фактом загибелі міського голови Кременчука Полтавської області Олега Бабаєва.
Олега Бабаєва застрелили неподалік від будинку / фото pentagon.in.ua
Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС у Полтавській області.
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"Відкрито кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Тривають слідчо-оперативні заходи", - повідомляє МВС.
Відзначається, що в даний час на місці злочину працює слідчо-оперативна група міліції. Також на місце прибули керівники правоохоронних відомств області.
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