МВС порушило справу за фактом умисного вбивства мера Кременчука

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС у Полтавській області.

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"Відкрито кримінальне провадження за ст 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Тривають слідчо-оперативні заходи", - повідомляє МВС.

Відзначається, що в даний час на місці злочину працює слідчо-оперативна група міліції. Також на місце прибули керівники правоохоронних відомств області.