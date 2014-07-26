Над Слов'янською міськрадою відновили знищений терористами герб України

У Слов'янську Донецької області відновлено герб України, раніше знищений проросійськими терористами.

Як повідомляють "Новини Донбасу", сьогодні, 26 липня, у Слов'янську о 11:00 силами Слов'янської та Старобешівської частин ДСНС України в Донецькій області над будівлею Слов'янської міської ради знову було відновлено Державний Герб України, знищений російськими диверсантами під час окупації міста, відразу після його захоплення 12 квітня 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили Слов'янськ від терористів, які перебували в місті з середини квітня.