У Слов'янську повністю зруйновані 169 приватних будинків і 190 квартир – ОДА
20:00, 24 липня 2014Політика
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Ще 1147 квартирам потрібний дрібний ремонт.
REUTERS
У Слов`янську Донецької області під час бойових дій було повністю зруйновано 169 будинків приватного сектора і 190 квартир.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації з посиланням на заступника міського голови Слов`янська Тетяну Малій.
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За її словами, за уточненою інформацією, в місті повністю зруйновано 169 будинків приватного сектора, 190 квартир, а 1147 квартирам потрібний дрібний ремонт.
В ОДА відзначили, що сьогодні багато жителів готові повертатися до Слов`янська і допомагати відновлювати рідне місто.
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