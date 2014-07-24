У Слов'янську повністю зруйновані 169 приватних будинків і 190 квартир – ОДА

20:00, 24 липня 2014
Політика
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Ще 1147 квартирам потрібний дрібний ремонт. 

REUTERS


У Слов`янську Донецької області під час бойових дій було повністю зруйновано 169 будинків приватного сектора і 190 квартир.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації з посиланням на заступника міського голови Слов`янська Тетяну Малій.

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За її словами, за уточненою інформацією, в місті повністю зруйновано 169 будинків приватного сектора, 190 квартир, а 1147 квартирам потрібний дрібний ремонт. 

В ОДА відзначили, що сьогодні багато жителів готові повертатися до Слов`янська і допомагати відновлювати рідне місто.

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