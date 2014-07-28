У Міносвіти назвали виші, до яких цього року надійшло найбільше заяв від абітурієнтів

Найбільше заяв про вступ абітурієнти подали до Львівського національного університету імені Івана Франка – 54 тис. 121.

Про це свідчить рейтинг вищих навчальних закладів за кількістю поданих заяв (за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), повідомили УНІАН у Відділі взаємодії з громадськістю Міністерства освіти і науки України.

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На другому місці: Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 51 тис. 624 заяви; третьому - Національний університет «Львівська політехніка» – 49 тис. 982 заяви; далі йдуть Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» - 45 тис. 428 заяв; Національний авіаційний університет – 39 тис. 748 заяв; Національний педагогічний університет імені Драгоманова – 34 тис. 709 заяв; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 33 тис. 232 заяви; Харківський національний університет імені Каразіна – 28 тис. 365 заяв; Київський національний торговельно-економічний університет – 25 тис. 468 заяв та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 25 тис. 151 заява.

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Всього станом на 9.00 28 липня в Єдиній державній електронній базі з питань освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра зареєстровано 1 млн. 912 тис. 652 заяви.