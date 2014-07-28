У Міносвіти назвали виші, до яких цього року надійшло найбільше заяв від абітурієнтів
Найбільше заяв про вступ абітурієнти подали до Львівського національного університету імені Івана Франка.
Найбільше заяв про вступ абітурієнти подали до Львівського національного університету імені Івана Франка – 54 тис. 121.
Про це свідчить рейтинг вищих навчальних закладів за кількістю поданих заяв (за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), повідомили УНІАН у Відділі взаємодії з громадськістю Міністерства освіти і науки України.
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На другому місці: Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 51 тис. 624 заяви; третьому - Національний університет «Львівська політехніка» – 49 тис. 982 заяви; далі йдуть Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» - 45 тис. 428 заяв; Національний авіаційний університет – 39 тис. 748 заяв; Національний педагогічний університет імені Драгоманова – 34 тис. 709 заяв; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 33 тис. 232 заяви; Харківський національний університет імені Каразіна – 28 тис. 365 заяв; Київський національний торговельно-економічний університет – 25 тис. 468 заяв та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 25 тис. 151 заява.
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Всього станом на 9.00 28 липня в Єдиній державній електронній базі з питань освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра зареєстровано 1 млн. 912 тис. 652 заяви.