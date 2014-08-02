Яценюка просять скасувати проведення Сорочинського ярмарку через ситуацію на Донбасі

Народний депутат Валерій Головко звернувся до прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка з проханням скасувати проведення цьогорічного Національного Сорочинського ярмарку і прийняти відповідну урядову постанову.

Як повідомили УНІАН в прес-службі депутата, у телефонній розмові з головою уряду він озвучив свою позицію, що «співпала із баченням ситуації» депутатами Полтавської обласної ради.

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За словами Головка, депутати облради вирішили відмінити проведення Сорочинського ярмарку. «Є й відповідне звернення громадськості та керівництва Миргородського району, які пропонували відкласти на невизначений час ярмарок через нестабільну ситуацією на Сході, загрозу терористичних дій та зважаючи на необхідність дотримання морально-етичних норм. Для району Сорочинський ярмарок — це візитна картка і розкручений бренд, проте громада все ж вирішила цього року обійтися без свята, дбаючи про власну безпеку», - зазначив депутат.

«Щороку ярмарок відвідують сотні тисяч гостей з різних куточків України та з-за кордону. Гарантувати безпеку такої кількості людей владі буде вкрай складно, адже чимала кількість міліціонерів та спецпризначенців нині воюють в зоні АТО чи охороняють стратегічні об’єкти», - зауважив Головко.

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Як повідомляв УНІАН після суперечок щодо проведення ярмарку, днями прийнято рішення про його проведення з 18 по 24 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.

Організаторами заходу виступили ТОВ «Сорочинський ярмарок» та Полтавська обласна державна адміністрація. Цьогорічний захід має відбуватися під гаслом «Україна єдина!».