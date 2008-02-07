Стартує традиційний фестиваль «Вечори французького кіно»

18-45 - У кінотеатрі «Україна» стартує традиційний фестиваль «Вечори французького кіно». Серед запрошених на церемонію відкриття: Олег Скрипка, Андрій Курков, Юрій Макаров, Олесь Санін, Олександр Шапіро, Володимир Горянський, група «Esthetic Education» та ін.. Буде представлений перший фільм фестивалю - road-movie «Спадок» від творців бестселера «13» Гели і Темура Баблуані. Телефони: 8 099 4 800 444, 503 78 60.

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