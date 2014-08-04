Бійці батальйону «Київ-1» патрулюють вулиці в Слов'янську.

Як повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ України, бійці, які залишаються у місті та цілодобово патрулюють вулиці, зазначають, що громадяни повертаються до звичайного життя. За свідченнями бійців, жителі Слов’янська вже без страху виходять на вулиці, ходять на роботу, гуляють з дітьми тощо.

Читайте такожУ Слов'янську місцева молодь влаштувала ходу на підтримку єдності України

При цьому, за словами радника міністра внутрішніх справ, куратора батальйону «Київ-1» Євгена Дейдея, у Слов’янську зросла кількість побутових конфліктів. Про це свідчать щоденні виклики на сімейні лайки, побиття, які найчастіше трапляються під впливом спиртного. Отримуючи такі повідомлення, правоохоронці спецпідрозділу обов’язково виїжджають на місце, вгамовують дебоширів та доставляють їх до найближчого райвідділу міліції.