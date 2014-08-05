У Сумах заборонили влаштовувати феєрверки: зекономлені кошти пропонують передати армії

У місті Суми заборонили влаштовувати феєрверки та салюти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, відповідне рішення ухвалив сьогодні, 5 серпня, виконавчий комітет міськради за ініціативи міського голови Сум Олександра Лисенка.

Згідно із повідомленням, заборона на використання піротехнічних засобів тимчасова і пов’язана зі складною ситуацією в державі й намаганням міської влади захистити сумчан від зайвих хвилювань.

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«Хочу вибачитись за те, що ми сьогодні обмежуємо громаду у правах, але проведення піротехнічних шоу нині не на часі як із моральної, так й економічної точок зору. Можна зекономити на феєрверку чи салюті, спрямувавши ці кошти на потреби армії, тим самим урятувати чиєсь життя», – зазначив мер.

У свою чергу перший заступник міського голови Сум Володимир Войтенко зауважив, що за нехтування заборони каратимуть фінансово: на порушників чекає штраф у розмірі 1,7 тисячі гривень, причому сплачуватимуть вони його за кожен випадок.