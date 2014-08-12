На шахтоуправлінні "Покровське" під час вибуху постраждали 18 гірників

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури. "О 10.30 на ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"", яке розташоване в Красноармійському районі Донецької області, під час виконання робіт на глибині 815 м стався вибух газопилової суміші. В результаті пожежі постраждали 18 співробітників підприємства. З травмами різного ступеня тяжкості всі постраждалі доставлені в Димитрівську міську лікарню.

Пошуки двох шахтарів тривають.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою"). Роботи на аварійній ділянці припинено. На місці аварії працює оперативно-слідча група.