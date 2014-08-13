Вандали зруйнували пам’ятник УПА у селі, де раніше «свободівці» знесли пам’ятник Леніну

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у сільській раді села Сушки Коростенського району.

Згідно повідомлення, вандали зруйнували пам’ятник воїнам УПА уночі 10 серпня. Сельчани вже звернулися з цього приводу до правоохоронців з вимогою знайти та покарати зловмисників.

Це саме той пам’ятник, де у липні цього року громада області, інтелігенція, активісти ВО «Свобода» та історики мітингом вшановували пам`ять учасників останнього бою УПА у 1955-му році , а потім усі разом повалили розташоване неподалік погруддя Леніну у цьому селі.

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«Факт зруйнування пам`ятника – це агонія ворогів Української держави. На тлі заборони Комуністичної партії та комуністичної ідеології, руйнування пам`ятника – останнє, що вони можуть зробити. Ми переконані в тому, що комуністам вже не допоможе нічого і вони спокійно відійдуть в історію та ніколи не повернуться до влади в Україні», – розповів УНІАН один з активістів Житомирської обласної організації ВО «Свобода» Михайло Сліпченко.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня у селі Сушки Коростенського району Житомирщини відбулися масові заходи з вшанування загиблих воїнів УПА, після чого активісти ВО ”Свобода” повалили погруддя Леніну у цьому селі. Завадити цьому намагалися місцеві сільські прихильники КПУ.