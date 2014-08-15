На Житомирщині через спеку та загрозу пожеж тимчасово заборонили відвідувати ліси

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Згідно повідомлення, "у лісах Житомирщини оголошено високий, а подекуди - і надзвичайно високий клас пожежної небезпеки".

Тому лісівники просять мешканців та гостей області тимчасово утриматися від відвідування лісу, адже необачно кинутий недопалок чи розведене багаття можуть стати причиною пожежі у лісі.

На Житомирщині також на період літньої спеки категорично заборонили в'їжджати до лісу автотранспортом. Обмеження на відвідування лісів є вимушеним та тимчасовим. Мешканців області лісівники просять дотримуватись правил протипожежної безпеки, а для відпочинку обирати місця більш безпечні – поблизу річок та озер.Читайте такожСьогодні Україна - найспекотніша країна в Європі

Якщо ж все-таки комусь доведеться зупинитися у лісі автомобілем, то лісівники пропонують зробити в спеціально обладнаних місцях – рекреаційних пунктах.

"Адже ці території перебувають під постійним контролем з боку лісової охорони, вони обладнані спеціальним місцем для вогнища, стоянками для автотранспорту",- пише прес-служба відомства.

Довідка УНІАН. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян для фізичних осіб та від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів - для посадових осіб. Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення пожежі або поширення її на значні площі карається накладанням штрафів у розмірі від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів для громадян та від 7 до 12 - для посадових осіб.