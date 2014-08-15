На Житомирщині через спеку та загрозу пожеж тимчасово заборонили відвідувати ліси
Наприкінці цього тижня на Житомирщині через спеку та загрозу пожеж тимчасово на період спеки заборонили відвідувати ліси.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Згідно повідомлення, "у лісах Житомирщини оголошено високий, а подекуди - і надзвичайно високий клас пожежної небезпеки".
Тому лісівники просять мешканців та гостей області тимчасово утриматися від відвідування лісу, адже необачно кинутий недопалок чи розведене багаття можуть стати причиною пожежі у лісі.
На Житомирщині також на період літньої спеки категорично заборонили в'їжджати до лісу автотранспортом. Обмеження на відвідування лісів є вимушеним та тимчасовим. Мешканців області лісівники просять дотримуватись правил протипожежної безпеки, а для відпочинку обирати місця більш безпечні – поблизу річок та озер.Читайте такожСьогодні Україна - найспекотніша країна в Європі
Якщо ж все-таки комусь доведеться зупинитися у лісі автомобілем, то лісівники пропонують зробити в спеціально обладнаних місцях – рекреаційних пунктах.
"Адже ці території перебувають під постійним контролем з боку лісової охорони, вони обладнані спеціальним місцем для вогнища, стоянками для автотранспорту",- пише прес-служба відомства.
Довідка УНІАН. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян для фізичних осіб та від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів - для посадових осіб. Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення пожежі або поширення її на значні площі карається накладанням штрафів у розмірі від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів для громадян та від 7 до 12 - для посадових осіб.