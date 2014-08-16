Полоненого росіянина, який поїхав на Донбас через пропаганду про фашистів, передали матері

Росіянина, упійманого на Донбасі бійцями батальйону "Дніпро", у Дніпропетровську передали особисто матері. Жінка розшукувала свого сина, який таємно від неї поїхав воювати на Донбас. Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua.

Фахівець із промислового альпінізму, веслування та гончарства з Іркутська Микола Попов зізнається, що став жертвою російської пропаганди.

Він сам записався у загін бойовиків, щоб захищати мешканців Донбасу від фашистів, у яких щиро вірив. Приїхав до Воронежа. Звідти його з іншими росіянами переправили до Донецька, в обхід контрольно-пропускних пунктів на кордоні. Родині він нічого не сказав.

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Про те, що син в Україні, мати Попова дізналася, коли він подзвонив і попросив грошей, щоб повернутися додому.

"Я отримав величезний урок доброти та людяності", - каже Попов.