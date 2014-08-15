Бійці батальйону «Київ-1» затримали у Слов’янську сімох сепаратистів (фото)
12:06, 15 серпня 2014Політика
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Бійці батальйону «Київ-1» затримали у Слов’янську сімох сепаратистів, в яких вилучили мапу із зазначеними позиціями українських військ.
Бойцы батальона «Киев-1» задержали в Славянске семь сепаратистов / Фото: УНИАН
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
«Під час охорони громадського порядку в місті Слов’янску бійці спецпідрозділу вийшли на 7 терористів та затримали їх. У сепаратистів хлопці з батальйону вилучили мапу, на якій чітко були помічені блокпости українських правоохоронців, розташування військової техніки тощо», - йдеться у повідомленні.Читайте такожБійці "Айдара" затримали мера Артемівська, який допомагав терористам
Також бійці батальйону «Київ-1» затримали у Слов’янську торговця зброєю. Запідозривши чоловіка у продажу зброї, правоохоронці провели контрольну закупівлю пістолетів, під час якої й затримали ділка.
Фото: МВС
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