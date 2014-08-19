19-22 серпня виставка-продаж «Краще вiд майстра» в Київському Палаці спорту

Ця виставка особливо цікава любителям авторських, ексклюзивних виробів, творів мистецтва, оригінальних сувенірів і виробів; тим, хто хоче зробити близькій людині неповторний подарунок, і тим прихильникам мистецтва, які хочуть до нього долучитися, спробувавши створити сувенір своїми руками під керівництвом майстра, взявши участь у майстер-класі.

На чотири дні - з вівторка по п'ятницю включно - виставка стає місцем, де є можливість зануритися в творчу атмосферу, поспілкуватися з авторами, відпочити душею і порадувати око рукотворною красою.

Виставка «Краще вiд майстра» об'єднує експозиції авторських робіт, виконаних з різних матеріалів і в різних техніках. Це найбільша виставка-продаж художніх творів в місті.

На виставці представлені авторські роботи:

• кераміка, живопис, колаж;

• ювелірні та художні вироби;

• валяння;

• батік;

• вишивка;

• декупаж;

• писанки;

• ляльки;

• сувенірна продукція з натуральних матеріалів: камінь, дерево, метал, шкіра, лоза, глина і т.д.

Під час роботи виставки відвідувачи можуть купити дивовижні сувеніри та подарунки, вироби ручної роботи, зроблені майстерно і з любов'ю, авторські роботи молодих і маститих дизайнерів, художників, керамістів, прикладників, колажистів.

Під час роботи виставки проводяться майстер-класи для дітей і дорослих: батік, розпис по склу, гончарне мистецтво, розпис олійними фарбами по тканині та інші.

19-22 серпня в Київському Палаці спорту також працює виставка-ярмарок "Осіння пора».

Виставка працює з 11.00 до 19.00

Вхід вільний

Інформація за телефоном (044) 362-13-70

https://www.facebook.com/ceramics.fest.kyiv

www.profexpo.kiev.ua