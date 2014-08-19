19-22 серпня виставка-продаж «Краще вiд майстра» в Київському Палаці спорту
Ця виставка особливо цікава любителям авторських, ексклюзивних виробів, творів мистецтва, оригінальних сувенірів і виробів; тим, хто хоче зробити близькій людині неповторний подарунок, і тим прихильникам мистецтва, які хочуть до нього долучитися, спробувавши створити сувенір своїми руками під керівництвом майстра, взявши участь у майстер-класі.
На чотири дні - з вівторка по п'ятницю включно - виставка стає місцем, де є можливість зануритися в творчу атмосферу, поспілкуватися з авторами, відпочити душею і порадувати око рукотворною красою.
Виставка «Краще вiд майстра» об'єднує експозиції авторських робіт, виконаних з різних матеріалів і в різних техніках. Це найбільша виставка-продаж художніх творів в місті.
На виставці представлені авторські роботи:
• кераміка, живопис, колаж;
• ювелірні та художні вироби;
• валяння;
• батік;
• вишивка;
• декупаж;
• писанки;
• ляльки;
• сувенірна продукція з натуральних матеріалів: камінь, дерево, метал, шкіра, лоза, глина і т.д.
Під час роботи виставки відвідувачи можуть купити дивовижні сувеніри та подарунки, вироби ручної роботи, зроблені майстерно і з любов'ю, авторські роботи молодих і маститих дизайнерів, художників, керамістів, прикладників, колажистів.
Під час роботи виставки проводяться майстер-класи для дітей і дорослих: батік, розпис по склу, гончарне мистецтво, розпис олійними фарбами по тканині та інші.
19-22 серпня в Київському Палаці спорту також працює виставка-ярмарок "Осіння пора».
Виставка працює з 11.00 до 19.00
Вхід вільний
Інформація за телефоном (044) 362-13-70
https://www.facebook.com/ceramics.fest.kyiv