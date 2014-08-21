В Одесі відбулась репетиція морського параду до Дня Незалежності (відео)

19:34, 21 серпня 2014
Суспільство
0 0

В Одесі пройшла генеральна репетиція морського параду до Дня Незалежності.

УНІАН

Про це повідомляє "ТСН"

Понад два десятки бойових кораблів та допоміжних суден пройшли маршем. Крім того, у відкритому морі провели показовий бій прикордонного корабля з судном-порушником.  

Читайте такожНа Майдані почалася генеральна репетиція військового парадуДо події було залучено і десант. Зокрема, групи парашутистів розгортали у повітрі прапори України, військово-морських сил та стяг Одеси. 

Як зазначається, у параді 24 серпня візмуть участь також військові кораблі та літаки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter