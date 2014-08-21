В Одесі відбулась репетиція морського параду до Дня Незалежності (відео)
19:34, 21 серпня 2014Суспільство
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В Одесі пройшла генеральна репетиція морського параду до Дня Незалежності.
Понад два десятки бойових кораблів пройшли маршем / УНІАН
Про це повідомляє "ТСН".
Понад два десятки бойових кораблів та допоміжних суден пройшли маршем. Крім того, у відкритому морі провели показовий бій прикордонного корабля з судном-порушником.
Читайте такожНа Майдані почалася генеральна репетиція військового парадуДо події було залучено і десант. Зокрема, групи парашутистів розгортали у повітрі прапори України, військово-морських сил та стяг Одеси.
Як зазначається, у параді 24 серпня візмуть участь також військові кораблі та літаки.
В Одесі відбулась репетиція морського параду до Дня Незалежності
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