В Одесі відбулась репетиція морського параду до Дня Незалежності (відео)

Про це повідомляє "ТСН".

Понад два десятки бойових кораблів та допоміжних суден пройшли маршем. Крім того, у відкритому морі провели показовий бій прикордонного корабля з судном-порушником.

Читайте такожНа Майдані почалася генеральна репетиція військового парадуДо події було залучено і десант. Зокрема, групи парашутистів розгортали у повітрі прапори України, військово-морських сил та стяг Одеси.

Як зазначається, у параді 24 серпня візмуть участь також військові кораблі та літаки.