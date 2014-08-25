Обстановка у Донецьку залишається напруженою, у місті лунають вибухи

У Донецьку в даний час обстановка залишається напруженою, але громадський транспорт працює в штатному режимі, відновлена робота тролейбусів за маршрутами №8 і №11.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

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У повідомленні відзначається, що сьогодні вранці сталося аварійне відключення 6 трансформаторних підстанцій, і без електропостачання залишилися споживачі по вул. Петровського. Визначити точно, які будинки залишаються без світла, поки що не представляється можливим через бойові дії.

У міськраді також повідомили, що ввечері 24 серпня артобстрілу піддався Кіровський район – селище Машзаводу. Є численні пошкодження будинків і газопроводів на 15 вулицях. З метою безпеки були відключені від газопостачання 820 будинків приватного сектора. Ніч з 24 на 25 серпня пройшла відносно спокійно. З 5.00 25 серпня в місті стало чутно залпи з важких гармат.