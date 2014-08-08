Обстановка в Донецьку залишається напруженою

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні відзначили, що фахівці підприємств «Донецькобленерго» і «Енерговугілля» займаються відновленням пошкоджених мереж енергопостачання.

ККП «Донецькміськтепломережа» продовжує планову підготовку джерел теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період. На сьогодні працюють 73 котельних, які забезпечують гарячою водою жителів міста, ще 21 котельна перебуває на плановому ремонті для підготовки котельного обладнання до опалювального періоду.

Читайте такожУ Донецьку в результаті обстрілу загинуло 4 мирних жителів, 18 - отримали поранення - ОДАЧерез відключення електропостачання зупинено роботу двох котельних у Куйбишевському районі – кв. 538 і кв. 605. Так, без гарячої води залишаються жителі за такими адресами: вул. Ленкоранська, № 12, 14, 17, 19, вул. Туманяна, № 17, 17а, 19, 21, вул. Шахтарської Слави, № 6, 8, 10, 12, 14, пров. Колгоспний, № 1а, а також дитячі дошкільні заклади № 364 і № 221, загальноосвітні школи № 41 і № 71 і міські лікарні № 8 і № 19.

Читайте такожУ Донецьку терористи з артилерії обстріляли лікарню, одна людина загинула, троє пораненіНезважаючи на складну ситуацію у місті, фахівцями ККП «Донецькміськтепломережа» проводиться планомірна підготовка теплового господарства до наступного опалювального періоду, всі регламентні роботи ведуться згідно з графіком, запевнили у міськраді.