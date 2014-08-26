Паркан Януковича в Урзуфі потрапив до Книги рекордів України

Паркан навколо колишньої дачі екс-президента України Віктора Януковича в Урзуфі під Маріуполем потрапив до Книги рекордів України.

Тепер його прикрашає найдовший в Україні Петриківський розпис - 133 метри, ширина малюнка - 140 см.

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Паркан розписала художниця Ольга Черьомушкіна. Цей об'єкт вона обрала, оскільки там зараз знаходиться база батальйону "Азов".