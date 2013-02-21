Петриківський розпис подано до списку ЮНЕСКО

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні Ейнуллою Мадатлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, у рамках зустрічі сторони обговорили шляхи співпраці між країнами.

«Україна приділяє особливу увагу розвитку відносин з Азербайджаном. І наше завдання полягає в тому, щоб посилити вже сформований формат співпраці, наповнити стратегічне партнерство між Києвом і Баку конкретним змістом», - сказав О.Вілкул.

За словами віце-прем’єра, в двосторонніх відносинах між Україною та Азербайджаном є питання, для вирішення яких потрібно надати додатковий імпульс. Зокрема, це стосується можливостей поглиблення співробітництва в торговельно-економічній та аерокосмічній сферах.

Також на зустрічі було обговорено питання щодо культурного співробітництва між країнами. Зокрема, підтримки Петриківського розпису - унікального народного мистецтва на засіданні комітету в ЮНЕСКО, яке відбудеться в грудні 2013 року в столиці Азербайджану – Баку.

У прес-службі нагадали, що за ініціативи О.Вілкула Петриківський розпис висунуто в ЮНЕСКО на набуття статусу нематеріальної культурної спадщини людства. Петриківка може стати першим представником від України, що отримала такий високий статус.

«Ми розраховуємо на підтримку Азербайджану під час засідання комітету ЮНЕСКО щодо надання Петриківському розпису статусу Всесвітньої нематеріальної культурної спадщини», - сказав віце-прем’єр-міністр.

За підсумками зустрічі сторони домовилися як про подальшу реалізацію тих заходів, які вже розпочато, так і щодо запровадження нових проектів та ініціатив. Зокрема, цього року заплановано офіційний візит Президента Азербайджану Ільхама Алієва до України та проведення Четвертого засідання Ради Президентів України та Азербайджану.