У Херсоні городяни розігнали мітинг сепаратистів

У Херсоні городяни розігнали мітинг, організований тамтешніми проросійськими організаціями. Патріоти пояснили, що хочуть уникнути донбаського сценарію в рідному краї, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У центрі міста зібралися з півсотні мітингувальників. Тематика їхніх протестних плакатів була досить широка – від війни до підвищення комунальних тарифів.

Дізнавшись, що акцію організував відомий у Херсоні своїми сепаратистськими висловлюваннями голова проросійської організації КОБ Сергій Кириченко, на площу прийшли й опоненти. Вони відтіснили прихильників "Руського миру", забрали транспаранти та плакати, викинули їх у смітник і підпалили.

Учасникам проросійської акції патріоти кричали: "Ганьба!" і "Валіза, вокзал, Росія!".

"Завдяки таким мітингам прийшов Путлєр на нашу землю. У Донецьку і Луганську вмирають тисячі людей саме завдяки тому, що їх звали. Якщо вони думають, що вони будуть кликати їх у Херсон і вони прийдуть, ми цього, патріоти, не дозволимо. Вийшли прості люди. Різної партійної приналежності і безпартійні прості громадяни. І вони їх прогнали. Ми будемо їх проганяти. У нас тут всі патріоти, Херсон – це українське місто", - прокоментувала подію мешканка Херсона Римма Бороненко.

Читайте такожУ Херсонській області прикордонники відбили напад диверсантів з окупованого КримуУнаслідок незначних сутичок постраждав організатор мітингу Сергій Кириченко. Зазнавши травми, він пішов додому.

За словами херсонських самооборонівців, після сутичок значна частина мітингувальників сіли в автобус та поїхали. Про цей автобус самооборона попередила чергових міліціонерів та активістів на Цюрупинському блокпості на виїзді з Херсона. Там мітингувальників і затримали.

В автобусі сиділи 30 жителів Запоріжжя, які зізналися, що їздили до Херсона мітингувати. Як вони запевнили – за гроші.