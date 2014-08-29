На сході України проросійські бойовики викрадають і катують мирних жителів - Human Rights Watch

Про це повідомляє Міжнародна організація із захисту прав людини Human Rights Watch.

"Підтримувані Росією повстанці у східній Україні затримують мирних жителів, піддають їх тортурам, принижують гідність та змушують до праці. Вони також використовують мирних жителів як заручників", - йдеться у звіті організації, яким має у своєму розпорядженні УНІАН.

Організація зауважила, що лише у серпні її працівники задокументували 20 випадків викрадення цивільних людей у зоні конфлікту на Донбасі та поспілкувалися з 12 людьми, які побували у полоні бойовиків.

Полонені розповіли, що їх били, різали ножами, гасили цигарки на їхньому тілі та імітували страту.

Читайте такожУ Донецьку терористи прив'язали до стовпа і побили українську патріотку (фото)"Проросійські повстанці регулярно чинять жахливі злочини", - відзначив директор HRW у Європі та Центральній Азії Х'ю Вільямсон.

Організація зауважила, що, за різними даними, у полоні бойовиків може бути від 500 до понад 700 людей, з яких більше сотні мирних жителів.

Вільямсон закликав бойовиків негайно припинити затримувати людей та гідно ставитися до людей, котрі потрапили до них у полон, а також закликав Росію сприяти цьому.

"Росія повинна використати свій вплив на повстанців у східній Україні, аби зупинити ці кричущі порушення, та гарантувати, аби усі відповідальні за них були притягнуті до відповідальності", - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, з половини квітня цього року на Донбасі триває протистояння підтримуваних Росією бойовиків та українських силовиків, котре, за останніми даними ООН, вже забрало життя понад 2,2 тисяч людей та змусило сотні тисяч залишити свої домівки.