Вандали розписали нецензурними словами будівлю Меджлісу в Сімферополі

Будівлю Меджлісу в Сімферополі розписали нецензурними словами та малюнками.

Як повідомила чергова, о другій годині ночі вона побачила в камеру відеоспостереження, як невідомий пнув ногою двері Меджлісу та втік. Жінка вийшла на вулицю і побачила на стінах непристойні написи, йдеться в сюжеті ТСН.

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Правоохоронці, що прибули на виклик, вилучили відеозапис. Однак у Меджлісі сумніваються, що зловмисників знайдуть.

Жоден з подібних актів вандалізму так і не розкрили.