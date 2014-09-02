Вандали розписали нецензурними словами будівлю Меджлісу в Сімферополі
10:46, 02 вересня 2014Суспільство
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Зловмисника помітили о другій годині ночі.
ТСН
Будівлю Меджлісу в Сімферополі розписали нецензурними словами та малюнками.
Як повідомила чергова, о другій годині ночі вона побачила в камеру відеоспостереження, як невідомий пнув ногою двері Меджлісу та втік. Жінка вийшла на вулицю і побачила на стінах непристойні написи, йдеться в сюжеті ТСН.
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Правоохоронці, що прибули на виклик, вилучили відеозапис. Однак у Меджлісі сумніваються, що зловмисників знайдуть.
Жоден з подібних актів вандалізму так і не розкрили.
Будівлю Меджлісу в Сімферополі розписали нецензурними словами та малюнками
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