У Меджлісі пояснили спроби співпраці з окупантами і їхній провал

Про це заявив заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов.

"Останнім часом часто чую щось на кшталт: "От не можу зрозуміти - спочатку Меджліс закликав не брати участь у референдумі, потім вирішив делегувати своїх представників у владу, тепер знову закликає не брати участь у виборах..." Мене самого, як і деяких моїх колег, всі намагаються викрити в мінливості позиції", - написав він у Facebook.

Джелялов вважає, що рішення Меджлісу диктувалися логікою політичного моменту, зокрема, спроби колаборації з окупантами були викликані турботою про свій народ, представники якого перебували під постійною загрозою з боку влади.

"Хочу нагадати, особливо тим, хто не знає, що перший час, коли наші чоловіки і хлопці чергували ночами, оберігаючи спокій своїх сімей і сусідів, члени місцевих, регіональних і Міллій Меджлісу неофіційно контактували з представниками нового уряду і "самооборони", і завдяки цим контактам, багатьох можливих конфліктів, які вже назрівали, вдалося уникнути", - написав Джеляль.

Читайте такожІз Меджлісу виключили тих, хто співпрацює з "владою" КримуПроте влада повністю проігнорувала спроби контакту з боку кримських татар.

"З запропонованих нами більше 30 кандидатур на центральні виконавчі органи влади не призначено ні одна, більш того, звільняється віце-прем'єр, який зробив дуже багато для налагодження політичного діалогу і у нього майже вийшло ...... Потім було 3 травня, 18 травня, 26 червня, 5 липня, 23 серпня, суди, обшуки... Мені важко назвати, скільки домовленостей було зірвано, аж ніяк не з нашої вини", - написав він.

Відмова татар від участі в "виборах" це всього лише логічне завершення ланцюжка цих подій, вважає Джелялов.

Читайте такожBBC: У Криму заборонили мітинг на честь Дня пам'яті жертв сталінізму і нацизму"Нам не залишили іншої, без жорстких наслідків, форми вираження свого ставлення до того, що робила і робить кримська влада щодо колективних прав кримських татар. Тим більше, що більшість з тих, хто сліпо охоче пішов услід за обіцянками влади, опинилися біля розбитого корита, з медалями "за повернення Криму", - завершив політик.