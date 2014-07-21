Латвія заборонила в'їзд Кобзону, Газманову та Валерії за підрив суверенітету України
12:31, 21 липня 2014Світ
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Міністерство закордонних справ Латвії прийняло рішення про включення деяких громадян Росії в список іноземців, яким заборонено в'їзд до Латвії.
Кобзон і ще двом виконавцям з проімперіалістичними поглядами закрили в'їзд до Латвії / Фото УНІАН
Про це повідомляє сайт МЗС країни.
"Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс прийняв рішення на невизначений термін включити російських естрадних виконавців Олега Газманова, Йосипа Кобзона та Аллу Перфілову (Валерія - ред.) в список іноземців, яким заборонено в'їзд до Латвії", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожПам'ятник Кобзону у Донецьку пофарбували в кольори українського прапораПричиною заборони є те, що "вказані особи своїми діями сприяли підриву територіальної цілісності і суверенітету України".
Всі три виконавці, що потрапили під заборону, підтримували агресивну політику Росії щодо України.
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