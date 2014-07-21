Латвія заборонила в'їзд Кобзону, Газманову та Валерії за підрив суверенітету України

Про це повідомляє сайт МЗС країни.

"Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс прийняв рішення на невизначений термін включити російських естрадних виконавців Олега Газманова, Йосипа Кобзона та Аллу Перфілову (Валерія - ред.) в список іноземців, яким заборонено в'їзд до Латвії", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПам'ятник Кобзону у Донецьку пофарбували в кольори українського прапораПричиною заборони є те, що "вказані особи своїми діями сприяли підриву територіальної цілісності і суверенітету України".

Всі три виконавці, що потрапили під заборону, підтримували агресивну політику Росії щодо України.