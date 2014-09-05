Сьогодні у Маріуполі стартує міжнародний кінофестиваль «КіТи»
Сьогодні у Маріуполі, у Палаці культури «Молодіжний» стартує міжнародний кінофестиваль «КіТи» спільно з ХVIII міжнародним фестивалем фільмів телерадіопрограм для дітей і юнацтва «Золотой цыпленок» («Золоте курча»).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольської міської ради, кінофестиваль почнеться о 18.00 і пройде у рамках проекту міжнародного кінофоруму «Фестиваль фестивалів».
Протягом ночі гостей чекають фільми молодих режисерів, арт-програма і майстер-класи.
У неділю, 7 вересня, відбудеться підбиття підсумків і нагородження учасників.
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Організаторами фестивалю виступили ГО «Айдами», міжнародна організація Сinemahall і ПК «Молодіжний» за підтримки Маріупольської міськради, управління у справах сім'ї і молоді Донецької обласної ради, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Державної служби кінематографії України, Національного союзу кінематографістів України, українського відділення «Славутич» Міжнародного фонду розвитку кіно і телебачення для дітей і юнацтва.