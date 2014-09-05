У Запорізькій області в лісі міліція виявила близько тонни людських кінцівок

Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю (ВЗГ) Головного управління МВС в Запорізькій області "в лісосмузі поблизу селища міського типу Комишуваха було виявлено близько тонни клінічних (біологічних) відходів".

За даними ВЗГ, на сьогоднішній день встановлено, що клінічні (біологічні) відходи, що утворюються у лікарнях, пологових будинках або інших закладах під час досліджень, операцій і виникають у результаті медичної практики, в лісосмузі складало місцеве ТОВ.

"ТОВ, що спеціалізується на зборі і утилізації небезпечних відходів, в тому числі клінічних (біологічних) відходів, згідно з укладеними з медустановами договорами на утилізацію, повинно було утилізувати біологічні відходи шляхом спалювання в крематорії. Однак директор ТОВ, за попередньою змовою з трьома своїми підлеглими, просто вивозив біоматеріал у лісосмуги або на звалища (тільки в лісосмузі поблизу смт Комишуваха 3-4 вересня було виявлено близько тонни клінічних (біологічних) відходів). Таким чином, були привласнені кошти в розмірі понад 170 тис. грн", - повідомили в міліції.

В зв'язку з установленням даних фактів, співробітники держслужби по боротьбі з економічною злочинністю Запорізького главку міліції, почали кримінальне провадження за ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

В даний час міліція проводить обшуки, здійснюється вилучення в медичних установах документів по виконанню договорів з даними ТОВ, з метою встановлення повних обсягів незаконної діяльності.