Поділ на бандерівців і москалів – від бідності

В ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профіль» екс-керівник штабу Партії регіонів Борис Колесников розповів, як уникнути розділення країни.

Коментуючи звинувачення в тому, що схід надмірно русифікований, Колесников зазначив: «А ми вважаємо, що захід неукраїнський, тому що він сильно ангажований не найуспішнішими країнами – такими як Польща!». Але, за словами Колесникова, «ключі до успіху у будь-якому випадку лежать в економічному зростанні». «Країна дуже політизована. Оці настрої, що там бандерівці, а тут москалі, – від бідності. А політики, особливо кінця 90-х, цим скористалися. Сьогодні це вже післясмак. Немає чітко сформованої української мрії. Треба вибудувати пріоритети – добробут всього суспільства. З однієї сім`ї – небідної і виходить Україна – успішна. І розмови про бандерівців-москалів відійдуть на другий план», – сказав «Профілю» Колесников.