У Черновецького підшукують землю інвестору ТРЦ «Троїцький»

При Київській міській державній адміністрації створено робочу групу, яка до 10 березня ц.р. має визначити механізм відшкодування обсягів витрат і компенсації, пов`язаних із будівництвом і демонтажем наземної частини торговельно-розважального центру перед Національним спортивним комплексом “Олімпійський”.

Текст відповідного розпорядження від 14 лютого “Про вирішення питань, пов`язаних з будівництвом і демонтажем наземної частини об`єкта незавершеного будівництва на Троїцькій площі” оприлюднений на офіційному інтернет-порталі столичної влади.

Згідно з ухваленим рішенням, робоча група також має до зазначеної дати підготувати і подати на затвердження проекти необхідних розпорядчих документів щодо подальшого використання підземної частини будівлі, інженерних мереж та комунікацій, а також демонтажу до 1 липня 2008 р. наземної частини об’єкта незавершеного будівництва офісно-ділового і торговельно-розважального центру на Троїцькій площі.

Також Головному управлінню земельних ресурсів КМДА доручено за узгодженням з ТОВ “Юджин” (замовником будівництва) до 10 березня внести пропозиції щодо надання товариству нової земельної ділянки для будівництва офісно-ділового і торговельно-розважального центру.

Контроль за виконанням цього розпорядження покладений на заступників голови КМДА згідно з розподілом обов`язків.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабінет Міністрів підтримав Меморандум щодо демонтажу торговельно-розважального центру “Троїцький” перед Національним спортивним комплексом “Олімпійський”.

16 лютого міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО заявив, що вже з 18 лютого розпочнеться реконструкція НСК “Олімпійський”.

УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК “Олімпійський” матчів Євро-2012, якщо не буде демонтовано торгівельно-розважальний центр “Троїцький” перед стадіоном.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ 17 січня висловив готовність вирішити питання щодо демонтажу ТРЦ “Троїцький”.

21 січня прес-служба Генпрокуратура повідомила, що Господарський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про здійснення заходів із забезпечення її позову до ТОВ “Юджин” щодо зобов`язання знести об`єкт незавершеного будівництва. Суд заборонив ТОВ “Юджин” продовжувати будівництво торгівельно-розважального центру біля Національного спортивного комплексу “Олімпійський”.

У свою чергу, замовник будівництва ТРЦ ТОВ “Юджин” заявляло про намір оскаржити у суді рішення про знесення об`єкту незавершеного будівництва перед НСК “Олімпійський” у Києві.