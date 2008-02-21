Як Наомі Кемпбел обирала Міс Україна Всесвіт (фоторепортаж)
14:26, 21 лютого 2008Суспільство
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Перемогла Елеонора Масалаб
Як повідомляв УНІАН, переможницею конкурсу Міс Україна Всесвіт стала 19-річна харків`янка Елеонора Масалаб.
|Момент тріумфу
Цьогорічну міс обирали Наомі Кемпбел, Олександра Ніколаєнко, Лариса Удовиченко, Філ Раффін та український актор Володимир Горянський. Цей склад журі названо найзірковішим та найоб`єктивнішим за усю історію конкурсу, що проводився в Україні.
|Олександра Ніколаєнко і Наомі Кемпбел
Чоловік Олександри Ніколаєнко - 72-річний американський мільярдер Філ Раффін
|Журі у повному складі: Володимир Горянський, Лариса Удовиченко, Олександра Ніколаєнко, Наомі Кемпбел, Філ Раффін
|Верх бажань усіх конкурсанток
У конкурсанток було три виходи на сцену: перший - знайомство, далі - вихід у купальниках і останній - інтелектуальний конкурс.
За матеріалами 5 каналу
Фото Дмитра Купріяна/ УНІАН
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