Як Наомі Кемпбел обирала Міс Україна Всесвіт (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, переможницею конкурсу Міс Україна Всесвіт стала 19-річна харків`янка Елеонора Масалаб.

Цьогорічну міс обирали Наомі Кемпбел, Олександра Ніколаєнко, Лариса Удовиченко, Філ Раффін та український актор Володимир Горянський. Цей склад журі названо найзірковішим та найоб`єктивнішим за усю історію конкурсу, що проводився в Україні.

У конкурсанток було три виходи на сцену: перший - знайомство, далі - вихід у купальниках і останній - інтелектуальний конкурс.

За матеріалами 5 каналу

Фото Дмитра Купріяна/ УНІАН