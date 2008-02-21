Як Наомі Кемпбел обирала Міс Україна Всесвіт (фоторепортаж)

14:26, 21 лютого 2008
Суспільство
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Перемогла Елеонора Масалаб

Як повідомляв УНІАН, переможницею конкурсу Міс Україна Всесвіт стала 19-річна харків`янка Елеонора Масалаб. 

Цьогорічну міс обирали Наомі Кемпбел, Олександра Ніколаєнко, Лариса Удовиченко, Філ Раффін та український актор Володимир Горянський. Цей склад журі названо найзірковішим та найоб`єктивнішим за усю історію конкурсу, що проводився в Україні.

У конкурсанток було три виходи на сцену: перший  - знайомство, далі - вихід у купальниках і останній  - інтелектуальний конкурс.

За матеріалами 5 каналу

Фото Дмитра Купріяна/ УНІАН

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