У Севастополі відкрили пам`ятник «Справжньому чоловікові» (фото)

Незвичайний монумент з`явився в севастопольському дитячому містечку «Лукомор`я». Урочисте відкриття пам`ятника "Справжньому чоловікові" пройшло 23 лютого, якраз до свята, в яке прийнято вітати представників сильної статі.

«Народна мудрість свідчить, що зовнішність в чоловікові - не головне, і він взагалі може бути трохи красивішим за мавпу, - з посмішкою говорить директор «Лукомор`я» Микола Помогалов. - Ось я і замовив нашому скульпторові Володимиру Соколовському пам`ятник стародавній людині. Австралопітек був ще не зовсім сапієнс, але вже і не мавпа, а за надійністю, хоробрістю, умінням забезпечувати і захищати свою сім`ю давав фору багатьом сучасним чоловікам».

За матеріалами "КП в Україні"

Фото УНІАН