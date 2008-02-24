Очікувати зменшення ціни на російський газ для України не варто?

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА радить не очікувати зменшення ціни на російський газ для України.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» у неділю, відповідаючи на запитання, наскільки можливе зниження ціни на газ для України після візиту прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Москви.

«В перспективі, виходячи з тих прогнозів, які сьогодні існують на ринку цін за газ, вони говорять про те, що кожен рік ціна на газ буде рости», - сказав він. При цьому жартома В.БАЛОГА наголосив, що зниження ціни може відбутися «за однієї умови - якщо ми здамо в оренду і Грушевського, два адмінбудинки, і Банкову всю, і газотранспортну систему, і скоріше за все в рабство декому доведеться здаватися, щоб зменшити ціну, тоді це буде можливо».

В.БАЛОГА наголосив, що коли готувалася поїздка Ю.ТИМОШЕНКО до Москви, неодноразово наголошувалося на необхідності виконання домовленостей між Президентами України та Росії у питанні постачання газу.

Натомість, нагадав керівник Секретаріату, високопосадовці уряду виступили із заявами, що прем’єр-міністр почне газові переговори «з чистого аркуша». «Як показав практичний підхід, то прем’єр-міністр Росії сказав, що він буде дотримуватися домовленостей між Президентом ПУТІНИМ і Президентом ЮЩЕНКОМ, і Юлія Володимирівна навздогін те ж саме повторила», - сказав В.БАЛОГА.

Він наголосив, що єдине питання, яке стоїть сьогодні на порядку денному – це повне виконання домовленостей глав двох держав. «Якщо є надані послуги, за ці послуги потрібно сплачувати», - додав керівник Секретаріату Президента.