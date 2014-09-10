Аваков хоче перевести батальйон "Азов" до складу Нацгвардії

09:57, 10 вересня 2014
Політика
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Під час візиту до Маріуполя міністр МВС України Арсен Аваков високо оцінив боєздатність добровільчого батальйону "Азов".

REUTERS
 

Про це він заявив в інтерв'ю, опублікованому на Facebook-сторінці батальйону "Азов".

"Азов" тримає оборону правильно і з відвагою в серці, а не так, як деякі боягузи, які біжать від першого пострілу", - сказав Аваков.

За словами міністра, на нараді за участю командувача і начальник штабу Нацгвардії України та командиром "Азова" батальйон обговорювалося можливе включення батальйону до складу Нацгвардії.

Читайте такожДо Маріуполя стягнуті додаткові війська - Аваков"Я думаю, що ми знайдемо формат, при якому ця частина оборони України стане ще більш потужною і це буде як і раніше добровольчий батальйон, тому, що в ньому добровольці і патріоти, але це буде серйозна частина з серйозним озброєнням", - додав Аваков.

Довідка УНІАН. Нацгвардія являє собою військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. Підрозділ було створено 12 березня 2014 року Законом України «Про Національну Гвардію України».

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