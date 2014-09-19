На Сумщині злочинці виготовляли зброю для ДНР та ЛНР

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, встановлено, що протягом 2013-2014 років мешканець Павлограду спільно з п’ятьма іншими мешканцями Дніпропетровської області, перероблював не бойову зброю у короткоствольну бойову та розповсюджував її.

Під майстерню зловмисники переобладнали гараж.

Всього у такий спосіб зловмисники реалізували понад 100 пістолетів на суму 200 тис. гривень. Більшість зброї, за попередніми даними, вони переправили учасникам незаконних озброєних формувань, що діють на території Донецької та Луганської областей.

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«За матеріалами Управління СБ України в Сумській області органами МВС України на цьому тижні розпочато кримінальні провадження і здійснюється досудове слідство. Всім шістьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Двоє із зловмисників утримуються під вартою», - зазначає прес-група УСБУ.