Затримано російського шпигуна, який передавав інформацію про сили АТО "гарячій лінії ДНР"

Співробітники контррозвідки СБУ 17 вересня ц.р. у Костянтинівці Донецької області затримали громадянина Російської Федерації В.Ремнякова, 1952 р. н., який збирав розвідувальну інформацію про переміщення сил АТО та передавав її на т. зв. «гарячу лінію ДНР».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

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Встановлено, що протягом липня - вересня 2014 року зловмисник збирав та передавав злочинцям терористичної організації т.зв. «ДНР» розвіддані інформацію щодо місць дислокації, чисельності особового складу, кількості та видів озброєння, а також переміщення територією міста Костянтинівка Донецької області підрозділів та формувань Збройних сил України, Національної гвардії, добровольчих батальйонів, які задіяні в АТО. Ці відомості він надиктовував телефонному зв’язковому штабу «ДНР».

Тривають оперативно-слідчі дії.