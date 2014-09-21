Молодь Краматорська розмалювала постамент Леніна, якого не змогли знести

Про це пише ТСН.

Також, молоді патріоти Краматорська розмалювали у синьо-жовті та червоно-чорні кольори сходи на головній площі міста, де стоїть пам'ятник.

Читайте такожУ Харкові постамент пам'ятника Леніну зруйнували на наступний день після ремонту (фото)

Нагадаємо, пам'ятник Леніну у Краматорську намагалися знести двічі, але спочатку це не дали зробити бійці Нацгвардії, а потім влада прийняла відповідне рішення, але так і не наважилася цього зробити.