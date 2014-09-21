Молодь Краматорська розмалювала постамент Леніна, якого не змогли знести
03:36, 21 вересня 2014Суспільство
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У звільненому від терористів Краматорську молодь розфарбувала постамент пам'ятника Леніну синьо-жовтими кольорами, а також намалювала графіті з тризубом та орнаментом.
Не змогли знести, тому вирішили розмалювати / artemgetman.blogspot.com
Про це пише ТСН.
Також, молоді патріоти Краматорська розмалювали у синьо-жовті та червоно-чорні кольори сходи на головній площі міста, де стоїть пам'ятник.
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Нагадаємо, пам'ятник Леніну у Краматорську намагалися знести двічі, але спочатку це не дали зробити бійці Нацгвардії, а потім влада прийняла відповідне рішення, але так і не наважилася цього зробити.
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