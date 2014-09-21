Громадянам України рекомендують утриматися від поїздок до Каліфорнії

Про це повідомляє прес-служба відомства. "У зв'язку з подальшим погіршенням ситуації, пов'язаної з масштабними пожежами на території штату Каліфорнія (США), МЗС рекомендує громадянам України утриматися найближчим часом від поїздок в постраждалі регіони зазначеного штату до завершення дії режиму надзвичайного стану", - йдеться в повідомленні.

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Тим, хто знаходиться на території даного штату, МЗС рекомендує постійно відстежувати повідомлення місцевих органів щодо розвитку ситуації; дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі транспорту.

Нагадаємо, пожежі в Каліфорнії почалися ще в минулі вихідні. Вогонь локалізовано лише на невеликій ділянці. Повідомлялося, що місцева влада вже заарештувала 37-річного місцевого жителя, якого підозрюють в умисному підпалі лісу. 17 вересня в штаті Каліфорнія введений режим НС.