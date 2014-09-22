У Донецьку тривають бойові дії

Як повідомляє прес-служба Донецької міськради, вранці 22 вересня в Петровському та Кіровському районах міста були чутні звуки пострілів і вибухів.

За минулу добу в результаті попадання снарядів знищені металеві контейнери на ринку "Трудівська" в Петровському районі і складські приміщення за адресою Путилівська роща 2 в Київському районі.

Крім того, в місті пошкоджено газопроводи.

Читайте також103 населених пункти на Донеччині досі без світла"За інформацією ПАТ "Донецькміськгаз" у балці, між вул. вул. Калініна і Рози Люксембург і по вул. Федорова пробиті підземні газопроводи середнього тиску. У селищі Флора, вул. Слєпньова 82а, осколками снаряда на висоті 6 метрів пошкоджено газопровід високого тиску діаметром 530 мм. По вулиці Олімпієва 172, осколками пошкоджено розподільчий газопровід", - розповіли в міськраді.

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