У рідному селі глави УПЦ МП Онуфрія збирають підписи за перехід у Київський патріархат

Як повідомив УНІАН місцевий активіст Георгій Колотило, парафіяни хочуть, аби богослужіння велися українською мовою, а служби завершувались молитвами за українських військових, які гинуть на сході країни.

За словами Колотило, вже зібрано близько 500 підписів односельців, які вимагають щоб парафія перейшла до УПЦ КП. Листа з підписами селяни мають намір надіслати митрополиту Київському та всієї України УПЦ МП Онуфрію.

Читайте такожПатріарх Філарет написав у Константинополь з проханням дати оцінку брехні глави РПЦ КирилаЯк повідомили УНІАН у відділі з питань охорони культурної спадщини, національностей та релігії Чернівецької облдержадміністрації, мешканці села Коритне справді збирають підписи за перехід релігійної громади до Київського патріархату. Наразі про питання переходу всієї парафії до іншого патріархату не йдеться.

Якщо частина прихильників Московського патріархату не виявить бажання переходити до Київського – у селі утворять нову релігійну громаду.

Довідка УНІАН. Митрополит Київський і всієї України Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (Березовський) народився 5 листопада 1944 у селі Коритне Вижницького району Чернівецької області. Митрополита Онуфрія було обрано предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату 13 серпня 2014 року на Соборі єпископів УПЦ. Інтронізація відбулася 17 серпня 2014 року.