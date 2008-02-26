Гурвіц солодко співав на вушко інспекторів УЄФА

В Одесі будуть виконані всі вимоги Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), що стосуються підготовки до можливого проведення в місті матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, в цьому запевнив членів інспекційної групи УЄФА мер міста Едуард ГУРВІЦ.

За його словами, зокрема, буде реконструйований стадіон «Чорноморець», міжнародний аеропорт, збудовані резервний стадіон у Лузанівці, ряд паркінгів і готелів, що включають не менш три з половиною тисячі чотирьох- і п`ятизіркових готельних номерів. Мер також додав, що спортсменів та уболівальників чекають у місті теплі зустрічі, оскільки «одесити дуже гостинні».

Координатор інспекційної комісії УЄФА Матело ГАМБУТО повторив думку, що в Одеси є реальні шанси перейти з резерву до списку основних міст, в яких відбудуться матчі Євро-2012, якщо всі підготовчі роботи будуть виконані належним чином.

Члени інспекції звернули особливу увагу керівництва міста на реконструкцію стадіону «Чорноморець» і міжнародного аеропорту «Одеса», оскільки багато уболівальників прибуватимуть на матч саме повітряним транспортом.

Як повідомляв УНІАН, члени комісії УЄФА раніше висловили припущення, що Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій може прийняти рішення про переведення Одеси зі статусу резервного міста в список основних міст, де проходитимуть матчі Євро-2012, оскільки в деяких основних містах є «певні складнощі в підготовці» до Чемпіонату.