У Львові обіцяють забезпечити поранених учасників АТО безкоштовними протезами

Львівське казенне експериментальне підприємство пересування і протезування (Львівський протезний завод) безкоштовно забезпечуватиме усіх учасників АТО протезами високої якості, виготовлених за сучасними технологіями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив т.в.о. голови Львівської облдержадміністрації Юрій Турянський під час виїзної наради щодо проблем надання допомоги військовим, які постраждали в зоні АТО.

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Він зазначив, що можливості львівського протезного підприємства дозволяють забезпечити стільки інвалідів-учасників АТО, скільки буде потрібно.

Також Турянський відмітив, що на Львівщині діє пілотний проект, який передбачає безкоштовне протезування військовослужбовців-учасників АТО за спрощеною процедурою.

«Львівське підприємство готове безкоштовно надавати протези усім інвалідам-учасникам АТО. Послуги щодо встановлення протезу, супроводу особи є безкоштовними, тут є усі необхідні комплектуючі та, щонайважливіше, висококваліфіковані спеціалісти»,- сказав Турянський.

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На даний час у медичних закладах Львівщини на лікуванні перебувають 170 бійців, які повернулися із зони АТО. 200 військовослужбовців проходять реабілітацію, а 27 – потребують протезування. Шестеро військових уже отримали сучасні протези.

На сьогодні Львівський протезний завод є одним із найпотужніших в Україні. Тут також налагоджене найбільше виробництво інвалідних візків.