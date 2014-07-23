Поранених в АТО військових обіцяють забезпечити сучасними та безкоштовними протезами

Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення протезами учасників АТО. За новими правилами, безкоштовний протез від держави може отримати майже кожен учасник АТО, а також мирні жителі, постраждалі від російської агресії на Сході країни, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Нині в шпиталях по всій країні перебуває майже два десятки бійців, поранених під час АТО, травми яких призвели до ампутації. Влада обіцяє, що їхня подальша реабілітація і протезування здійснюватиметься в Україні та за державний рахунок.

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Протези від держави для військових виготовлятимуть в Україні з європейських матеріалів, сучасних та зручних, які коштують дешевше, ніж за кордоном, кажуть фахівці.

Ортопед-протезист з 20-річним стажем Олександр Стеценко підтверджує - державні протези справді європейського рівня, тому радить протезуватися в Україні. Надсучасні електронні протези, але вже за власні кошти, в Україні теж виготовляють. Коштують вони навіть дешевше, ніж в Європі - переконує фахівець.

Втім, сучасні електронні агрегати вимагають частого сервісного обслуговування, а здійснювати його в Україні зручніше і дешевше, ніж в Європі.

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Як вже раніше повідомлялося, бійці АТО отримають від держави земельні ділянки.