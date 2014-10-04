На місці Леніна в Харкові тепер стоїть хрест (фото)

У Харкові на постамент знесеного пам’ятника Леніну на площі Свободи поставили 3,5-метровий хрест.

Як передає кореспондент УНІАН, хрест височіє на вершині огородженого будівельним риштуванням постаменту разом зі встановленими раніше національними прапорами.

Біля постаменту немає ані захисників пам’ятника, ані прихильників його знесення.

У коментарі кореспондентові УНІАН представник організації «Громадська варта Харкова» Валентин Бистриченко наголосив, що «хрест встановила громада». За його словами, християнський символ на постаменті був встановлений сьогодні, 4 жовтня, на світанку.

«Сьогодні свято віддання Хрестовоздвиження. Там був ідол, ми розуміли, що це місце має бути якось освячене, має бути якась духовна оборона, захист. Один із найпростіших символів свободи – це хрест. І на ідолів ставили хрести, і на Леніна поставили хрест», - сказав Бистриченко.

За його словами, дубовий хрест виготовили столярі. Він сягає 3,5 метрів заввишки та 1,5 метри завширшки, важить більше 100 кг.

Бистріченко зазначив, що сьогодні біля постаменту пам’ятника Леніну о 14.00 зберуться харків’яни та проведуть молебень, а найближчими днями це місце буде освячене священиком.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня у Харкові на площі Свободи знесли пам’ятник Леніну. Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що харківська влада відновить пам’ятник Леніну на тому ж самому місці.

Сьогодні в Харкові перебуває глава УПЦ МП Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Він бере участь в урочистостях із нагоди 215-річчя Харківської єпархії.